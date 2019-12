Een twintigjarige automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt nadat hij een politieagent aanreed op de Schilperoortstraat in Oud-Charlois.

Het incident gebeurde rond 00.20 uur. De politie werd opgeroepen vanwege "overlast". De man had onenigheid met zijn ex-partner en probeerde de deur te forceren. Toen de agenten eenmaal ter plaatse waren, wilde de man net wegrijden in zijn auto.

Een agent trok het portier open en probeerde de man uit de auto te halen. De verdachte gaf gas en reed achteruit weg. De agent werd meegesleurd en raakte gewond aan zijn gezicht en liep een gebroken middenvoetsbeen op.

De verdachte vluchtte, maar kon na een korte achtervolging op de Spuistraat aangehouden worden. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats.