De hygiëne van metropalen in de Rotterdamse metro's is onder de maat, blijkt dinsdag uit onderzoek van Leefbaar Rotterdam. Specialist Rob Geus heeft in het kader van het onderzoek in november op vier plaatsen monsters afgenomen van de metrolijnen A richting Binnenhof en D richting De Akkers.

Uit dit onderzoek bleek dat de stangen in de Rotterdamse metro's "onacceptabel onhygiënisch" zijn.

Zo blijkt onder meer uit de monsters van de stang dat het kiemgetal 26.000 kolonie vormende eenheden (KVE) bevat, terwijl enkele honderden normaal zou zijn.

"Als het gaat om Enterobacteriën, waar volgens het RIVM bekende ziekteverwekkers onder vallen, bedraagt het aantal KVE dertienduizend per monster", aldus Leefbaar Rotterdam.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek heeft Leefbaar Rotterdam vragen gesteld aan het stadsbestuur. Het moet nog blijken wat voor maatregelen de RET en het stadsbestuur gaan treffen tegen de slechte hygiëne.