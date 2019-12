Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET introduceert maandag samen met de gemeente en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de eerste 55 elektrische bussen.

De eerste elektrische bussen zijn tijdens de ochtendspits vertrokken. De bussen werden op Rotterdam Centraal ingeleid door onder anderen Judith Bokhove, wethouder Mobiliteit en de directeur van de RET.

"Met de introductie van de bussen besparen we jaarlijks meer dan 1 miljoen liter diesel en ruim 4.000 ton CO2", aldus de algemeen directeur van de RET.

De RET zal de komende maanden in totaal 198 oudere dieselbussen vervangen met de elektrische bussen. Naast de 55 elektrische bussen die worden ingezet, komen er nog 103 nieuwe dieselhybride en veertig nieuwe dieselbussen bij.

Daarnaast komen er in 2021 en in 2024 nog eens vijftig elektrische bussen bij en in 2029 de laatste 110. In 2030 zal de hele busvloot van de RET uitstootvrij zijn.