Twee personen zijn in de nacht van zondag op maandag met spoed naar het ziekenhuis vervoerd omdat ze koolstofmonoxide hadden ingeademd in hun woning aan de Fazantstraat in de Rotterdamse wijk Charlois.

Zes appartementen zijn ontruimd en dertien mensen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Daarvan moesten twee personen naar het ziekenhuis, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan NU.nl.

De brandweer heeft de woningen vervolgens geventileerd en metingen uitgevoerd. Hierna mochten de bewoners weer terug hun woning in.