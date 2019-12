De gemeente Rotterdam start een test met een nieuwe app waarin Rotterdammers het kunnen melden als zij zich onveilig voelen.

De app heet VeiligR en wordt de komende maanden getest in Rotterdam-Noord en IJsselmonde. In deze testperiode wordt gekeken of de app voldoet aan de wensen van de gemeente. Als de test succesvol is kunnen alle Rotterdammers de app gebruiken.

VeiligR is gevolg van een motie die vorig jaar werd ingediend. In die motie werd het college gevraagd of er een dergelijke app gerealiseerd kon worden. De bedoeling is dat Rotterdammers gure, donkere en onveilige plekken in hun buurt kunnen melden via de app.