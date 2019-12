Bij een vechtpartij tussen vier mannen in een café aan de Catullusweg in Rotterdam zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen gewond geraakt, waarvan één ernstig.

Rond 0.40 uur kreeg de politie een melding van de vechtpartij. Na een woordenwisseling sloeg een man een 48-jarige Rotterdammer in het gezicht.

Een 58-jarige man probeerde daarop de boel te sussen, maar werd door dezelfde dader meerdere keren op zijn hoofd geslagen. Een andere man gaf het slachtoffer dat op de grond lag nog een aantal schoppen.

Het slachtoffer raakte hierdoor ernstig gewond. Hij werd met onder meer een gescheurd oor door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee daders vluchtten in de richting van het Spinozapark, de politie is nog naar hen op zoek.

De politie meldt dat het gaat om twee mannen van ongeveer dertig jaar oud. De een is blank en kaal, en droeg een blauwe trui met jeans. De andere man is licht getint en droeg een pet en een zwarte jas.