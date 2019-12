Het politiemuseum aan de Boezemsingel in Rotterdam gaat per 1 januari sluiten, bevestigt de coördinator van het museum, Bram Verhoeff, vrijdag na berichtgeving door het AD.

De historische collectie bestaat onder meer uit uniformen, politievoertuigen, attributen, en duizenden foto's. Volgens Verhoeff is de collectie dusdanig Rotterdams dat het ook in die stad thuishoort.

De Nationale Politie wil de collectie echter opslaan op een centraal punt in het land. Of de spullen vervolgens opnieuw worden tentoongesteld, is nog onbekend.