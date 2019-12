Een omwonende heeft een levend konijn gevonden in een dichtgeknoopte vuilniszak aan de Bergselaan in Rotterdam, bevestigt een woordvoerder van de betrokken dierenopvang Knaagspoor in Ridderkerk.

De vrouw zag de vuilniszak bewegen, waarop ze die openmaakte. In de zak vond ze een goed verzorgd, gezond hangoorkonijn. De vrouw belde de dierenambulance, die het dier heeft opgehaald en naar de dierenopvang heeft gebracht.

Het dier heeft geen chip en kan niet worden herleid naar een eigenaar. Ook heeft nog niemand zich gemeld voor het konijn. De eigenaar kan zich binnen twee weken alsnog melden bij de dierenopvang. Daarna wordt het konijn herplaatst. Volgens de woordvoerder is ze al gereserveerd.