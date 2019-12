De gemeente Rotterdam gaat per 1 januari 2020 definitief een verbod instellen op het oplaten van ballonnen, heeft de gemeenteraad donderdag besloten.

Het verbod werd eerder dit jaar al voorgesteld, maar kreeg toen vanwege een verwarring niet voldoende stemmen. Bij een nieuwe stemming afgelopen donderdag stemde een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad voor een verbod.

Het ballonverbod gaat gelden voor alle soorten ballonnen die met helium of een ander gas of open vuur opstijgen. Het materiaal of de vorm maakt daarbij geen verschil. Wel worden ballonnen die vastzitten of vastgehouden worden nog toegestaan, mits zij ook worden opgeruimd.

Vanaf 1 januari krijgen organisatoren van evenementen ook instructies over het oplaatverbod wanneer zij een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) laat donderdag weten blij te zijn met het verbod. "Resten van ballonnen belanden in de natuur en in zee en komen in de magen van vogels en vissen terecht. Met het oplaatverbod voorkomen we veel dierenleed", laat hij weten.