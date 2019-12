Twee mannen hebben woensdagavond een zeventigjarige vrouw overvallen en mishandeld in haar woning aan de Dosiostraat in Rotterdam. De verdachten zijn nog niet aangehouden. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

De mannen belden rond 20.20 uur bij de vrouw aan met een pakketje in de handen.

Vervolgens duwden ze haar naar binnen, mishandelden haar en namen haar spullen mee. Het slachtoffer liep meerdere verwondingen op aan haar gezicht en hoofd.

De verdachten zijn vermoedelijk tussen de achttien en twintig jaar en hebben een donkergetinte huidskleur. Mensen die de daders mogelijk gezien hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.