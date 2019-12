Ruim 1 miljoen euro en tientallen kilo's versnijdingsmiddelen zijn woensdag in een woning aan de Eric Kropstraat in Rotterdam aangetroffen. Een 38-jarige man uit Rotterdam is aangehouden.

De vondst was onderdeel van een langer lopend onderzoek naar aanleiding van meldingen over witwassen en andere ondermijnende praktijken, meldt de politie.

De politie deed samen met Defensie ook een inval in andere woningen en in smartshops onder andere aan de Vierambachtstraat. Hier werden verschillende materialen gevonden voor het verpakken van drugs. Ook een woning aan de Gijsinglaan werd gebruikt als "versnijdingspand".

De twee auto's van de 38-jarige verdachte zijn ook doorzocht. Een daarvan lag vol met versnijdingsmiddelen. Het geld en alle materialen zijn in beslag genomen.