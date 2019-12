In Diergaarde Blijdorp is deze week een jong geboren bij de Françoislangoeren, een ernstig bedreigde apensoort uit China.

Het jong is afgelopen week geboren met een knaloranje kleur. De ouders hebben een zwarte kleur. Geleidelijk aan zal de vacht van het jong ook steeds donkerder worden.

Blijdorp is de enige dierentuin in Nederland waar de apensoort te zien is. De langoeren horen bij een Europees fokprogramma dat wordt gecoördineerd door Belfast Zoo. De ernstig bedreigde apensoort komt van nature voor in Zuidwest-China en Noord-Vietnam.