De douane heeft maandag 9 december tijdens een controle van containers in de Rotterdamse haven twee partijen van 550 en 150 kilo cocaïne ontdekt, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De partij cocaïne van 150 kilo werd in een container met meloenen aangetroffen. De container is afkomstig uit Brazilië en kwam zondag 8 december aan in de Rotterdamse haven.

De andere hoeveelheid van 550 kilo cocaïne werd aangetroffen tussen een lading mango's. Beide hoeveelheden drugs zijn vernietigd.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht voor de drugssmokkel. De douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie (OM) onderzoeken beide zaken.