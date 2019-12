Op 4 april 2020 mogen naast duizenden hardlopers ook wandelaars finishen op de Coolsingel tijdens de marathon in Rotterdam. Voorafgaand aan het marathonweekend volbrengen de wandelaars op eigen gelegenheid 41 kilometer, waarna op 4 april de laatste kilometer wordt gelopen tot aan de finish.

Het staat de wandelaars vrij hoe en wanneer ze de 41 kilometer bij elkaar lopen. Ook wordt er geen tijd geregistreerd. "Ga je wandelend naar de supermarkt in plaats van met de auto, en loop je zo iedere week 1 of 2 kilometer? Of maak je dagelijks een wandeling? Het is helemaal aan jou!", schrijft de organisatie op de website.

Er geldt voor dit onderdeel geen minimumleeftijd en de deelname kost eenmalig 3,50 euro per persoon.