Het verkeer rondom Rotterdam staat woensdagmiddag vanaf 15.45 uur vast na een ongeval met meerdere voertuigen op de A15 ter hoogte van Vaanplein richting Ridderkerk. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om hun reis in die regio uit te stellen of om te rijden.

Rond 19.20 uur stond er zo'n 20 kilometer file rondom Rotterdam en was de reistijd via de A15 meer dan tachtig minuten.

De hoofdrijbaan op de A15 bij Vaanplein is vanwege het ongeval afgezet. Het politieonderzoek was rond 19.15 uur afgerond. De voertuigen worden momenteel geborgen, waarna de weg weer zal worden vrijgegeven.

Het vaststaande verkeer wordt teruggeleid. Automobilisten worden geadviseerd om te rijden via de Beneluxtunnel via de A4, A20 en A16. Ook op de omleidingsroute is een file ontstaan, hoewel de vertraging daar minder is dan op de A15.