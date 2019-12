Vanaf 1 januari kunnen makers en organisaties van culturele projecten in Rotterdam voor het aanvragen van subsidie terecht bij één digitaal loket. Ook krijgen ze meer begeleiding in de vorm van een vast spreekuur in de bibliotheek.

Subsidieaanvragers kunnen tijdens het spreekuur informatie inwinnen over de haalbaarheid van hun plannen. Ook is het straks mogelijk om een filmpje mee te sturen bij de aanvraag.

De nieuwe afspraken spelen volgens de gemeente in op de wensen voor meer begeleiding van makers en culturele organisaties.

Rotterdam heeft jaarlijks een budget van 1.632.000 euro voor het subsidiëren van culturele projecten. Om het bedrag gespreid uit te geven en makers eerlijke kansen te geven, zijn er zes aanvraagrondes.