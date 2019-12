Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam heeft woensdag de 100.000e bezoeker van dit jaar verwelkomd. Het museum heeft nog niet eerder zoveel bezoekers getrokken in een jaar tijd.

Het bezoekersaantal is dit jaar met 12 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Dat komt mede door de tentoonstelling Lust for Life|Ed van der Elsken, die werd bezocht door 67.000 bezoekers, het hoogste aantal voor een tentoonstelling in het museum ooit.

De Rotterdamse wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) en directeur Birgit Donker verwelkomden woensdag de 100.000e bezoeker.

Op dit moment is de tentoonstelling Sterke verhalen uit de rijke collectie van het Nederlands Fotomuseum te zien in het museum. In 2020 volgen de Eregalerij, een presentatie over belangrijke topstukken uit de Nederlandse fotografie, en tentoonstellingen als Rotterdam in the Picture, De Migrant van Anaïs López, en De Collectie belicht door Marwan Magroun.