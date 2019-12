Een 22-jarige man uit Maassluis is in de nacht van dinsdag op woensdag na een korte achtervolging door de politie aangehouden in het Lage Land in Rotterdam.

De auto waarin de man reed werd door agenten opgemerkt op de Berlagestraat. De politie gaf een stopteken, maar de man negeerde dit. Vervolgens wilden de agenten overgaan tot een algemene controle. De man reed echter hard weg en er ontstond een korte achtervolging door de wijk Lage Land.

De man stopte even verderop en vluchtte te voet verder. De agenten konden de man achterhalen en hielden hem aan. De man bleek geen rijbewijs te bezitten en een OM-veelpleger te zijn.

Hij werd door de politie meegenomen naar het bureau in Capelle. De verkeersovertredingen tijdens de achtervolging kosten de man een boete van enkele honderden euro's.