Drie straten in het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven worden vernoemd naar vrouwelijke artiesten, meldt de gemeente Rotterdam dinsdag. Het gaat om het Annie de Reuverhof, het Staluse Perahof en het Yoka Berrettyhof.

De straten worden vernoemd naar zangeres Annie de Reuver, danseres Stalusa Pera en actrice Yoka Beretty. De vrouwen, die alle drie zijn geboren in Rotterdam, "hebben een belangrijke stempel gedrukt op de podiumkunsten in de twintigste eeuw", meldt de gemeente Rotterdam.

De straten in Rotterdam-Delfshaven worden naar verwachting in 2021 opgeleverd.

De gemeente Rotterdam gaf in januari al aan dat de straatnamen in de stad de komende jaren diverser en representatiever moeten worden. Ze zullen daarom vaker vernoemd worden naar vrouwen of minderheden.