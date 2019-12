Een auto is dinsdagochtend ondersteboven in een sloot beland bij de Maeterlinckweg in Rotterdam. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis.

De automobilist kon snel uit het voertuig worden gehaald, meldt de politie. De bestuurder is na een medische check overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak was van het ongeval. De politie doet onderzoek.