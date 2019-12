Tussen Rotterdam en Breda rijden maandagmiddag geen treinen over de hogesnelheidslijn (HSL) in verband met te harde wind. Dat meldt ProRail op Twitter.

Het automatische waarschuwingssysteem dat gebruikt wordt door ProRail geeft aan dat het door de harde wind niet veilig is om treinen over de brug over het Hollands Diep te laten rijden. Volgens ProRail moeten de treinen rond 16.00 uur weer volgens dienstregeling rijden.

De situatie zorgt momenteel voor vertraging voor reizigers tussen Breda en Rotterdam. De extra reistijd loopt op tot een half uur.