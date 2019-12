Personenauto's en bestelwagens op diesel mogen per 1 januari 2020 weer de milieuzone van Rotterdam in. De milieuzone voor vrachtverkeer in de binnenstad en op de 's-Gravendijkwal blijft wel van kracht. Dat meldt de gemeente Rotterdam maandag.

Het gaat om dieselauto's van vóór 1 januari 2001. Benzineauto's van vóór 1 januari 1992 mogen al sinds 1 juli 2018 weer het milieuzonegebied in.

In 2016 voerde de gemeente Rotterdam de milieuzone in. Die zone omvat onder meer het stationsgebied, de Stadsdriehoek, de wijk Cool en het Oude Westen. In de milieuzone mogen alleen auto's rijden die aan bepaalde uitstooteisen voldoen.

Het doel van de afspraak was om de uitstoot van roet met 40 procent te verminderen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam is dat doel bereikt en zijn "vieze oude auto's" uit de stad geweerd.

Volgens de woordvoerder zijn files en te veel stoplichten echter ook schadelijk voor de luchtkwaliteit. Daarom neemt de gemeente nu maatregelen om de doorstroom van het verkeer te verbeteren.

Daarnaast moedigt de gemeente het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer aan als alternatief voor de auto. Ook worden winkels zo veel mogelijk bevoorraad door elektrische voertuigen. De komende jaren wordt onderzocht welke maatregelen het grootste effect hebben op de luchtkwaliteit.