Een arrestant heeft in de nacht van zaterdag op zondag met zijn hoofd een ruit ingetikt van een politiedienstvoertuig in de Rotterdamse wijk Feijenoord, meldt politie Charlois via Twitter.

De verdachte verzette zich tegen zijn aanhouding. Waarvoor hij was gearresteerd, is niet bekendgemaakt. Ook is het onduidelijk of de man gewond is geraakt.

De verdachte is overgebracht naar een politiecel en wordt verhoord.