De Maastunnel in Rotterdam is van komende maandag tot en met donderdag van 22.00 uur tot 6.00 uur dicht vanwege onderhoud, meldt Rotterdam Onderweg via Twitter.

Voor verkeer van Zuid naar Noord is de tunnel tijdens de afsluiting wel bereikbaar.

Automobilisten die van Noord naar Zuid moeten, kunnen gebruik maken van de Erasmusbrug, de Willemsbrug, Beneluxtunnel of de Van Brienenoordbrug.