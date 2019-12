Onderzoek van de Rijksrecherche wijst vrijdag uit dat de 25-jarige man die in juli dit jaar overleed aan de gevolgen van een ongeval op de Laan op Zuid in Rotterdam niet is overleden door toedoen van de politie.

Het ongeluk gebeurde op 21 juli. De politie volgde twee motorrijders die met hoge snelheid over de Laan op Zuid reden, nadat zij een stopteken hadden genegeerd.

Ter hoogte van de 2e Rosestraat botste een van de motorrijders op een lijnbus en kwam daarbij om het leven. De andere man kwam ten val maar raakte niet ernstig gewond. Hij werd na een korte achtervolging te voet aangehouden.

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat er geen strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld. Volgens het OM zijn de betrokken agenten niet schuldig, omdat het hun ambtelijke plicht was om in te grijpen. Bovendien was het voor de agenten niet aannemelijk dat de motorrijders na het negeren van een stopteken zouden stoppen.