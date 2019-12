De gemeente Rotterdam heeft 8.500 toegangskaarten voor het Eurovisie Songfestival beschikbaar gesteld voor inwoners met een kleine beurs. Het grootschalige muziekevenement wordt in 2020 georganiseerd in Ahoy.

Vanaf woensdag 11 december kunnen Rotterdamse minima zich via internet aanmelden om kans te maken op gratis entree. De eerste halve finale vindt op 12 mei plaats, de tweede halve finale op 14 mei en de finale uiteindelijk op 16 mei.

Met deze daad wil Rotterdam ervoor zorgen dat alle inwoners deel uit kunnen maken van de feestvreugde. Er zijn kaarten beschikbaar voor in totaal negen shows, waaronder de finales en repetities.

Rotterdamse wethouder Said Kasmi noemt de actie uniek. "Dit is in 65 jaar Songfestival-historie niet eerder voorgekomen."