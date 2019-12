Een 35-jarige man uit Rotterdam is donderdag overleden na een steekincident rond 15.45 uur op de Cromme Meth in Hoogvliet, meldt Politie Rotterdam via Twitter.

Hulpdiensten kwamen af op een melding van een steekpartij. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De politie heeft een veertigjarige man uit Spijkenisse aangehouden die mogelijk bij de steekpartij betrokken was.

De toedracht van het incident is nog onduidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld.