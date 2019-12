De politie heeft donderdag een deel van Rotterdam Centraal tijdelijk afgezet in verband met de vondst van een onbeheerd pakketje bij een van de winkels.

Het team Explosieven Verkenning van de politie werd opgeroepen om het gevonden pakketje te onderzoeken. Het afgezette deel is inmiddels weer vrijgegeven.

Volgens de politie was het pakketje ongevaarlijk. Het is niet bekend hoe het pakketje bij een van de winkels terecht is gekomen. De persoon die het heeft achtergelaten, kan het pakket ophalen bij de gevonden voorwerpen.