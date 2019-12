De zaak rondom de doodgeschoten rapper Feis loopt vertraging op doordat de kliniek van het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht, waar de 25-jarige verdachte moet worden geobserveerd, een wachttijd heeft van zeventien weken. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Rotterdam woensdag na berichtgeving van RTV Rijnmond.

De inhoudelijke behandeling van de zaak stond gepland op 8 en 9 januari. Die data zijn volgens de woordvoerder echter niet haalbaar, omdat de verdachte niet direct terecht kan bij de kliniek.

Wanneer de zaak wel inhoudelijk wordt behandeld, is afhankelijk van de voortgang in het PBC.

Feis, die eigenlijk Faisal Mssyeh heette, werd op 1 januari doodgeschoten voor een restaurant op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Zijn broer werd ook geraakt en belandde in een coma, waar hij een maand later uit ontwaakte.

In mei werd de verdachte van de schietpartij opgepakt in Limburg, nadat de politie hem op de Nationale Opsporingslijst had gezet. Eind oktober besloot de rechtbank in Rotterdam dat hij psychiatrisch onderzocht moet worden.