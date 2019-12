De metro's van RET rijden met oudejaarsavond naar de vuurwerkshow in de Rotterdamse wijk Nesselande. Dinsdag bereikte de gemeente Rotterdam daarover een overeenkomst met de vervoerder.

De metro's rijden van 22.00 tot 2.00 uur iedere twintig minuten van Vijfsluizen naar Nesselande en van Vijfsluizen naar Capelsebrug. Iedere tien minuten zal een metro rijden van Meijersplein naar Slinge. Het reizen met de metro is in dat tijdsvak gratis.

Naar de vuurwerkshow in Hoek van Holland zullen geen metro's rijden vanwege een tekort aan beschikbare medewerkers.

Rotterdam organiseert dit jaar twee extra vuurwerkshows in Hoek van Holland en Nesselande. Het voornaamste doel van de extra shows is om Rotterdammers een alternatief te bieden voor het zelf afsteken van vuurwerk. In de stad is het op steeds minder plekken toegestaan om zelf vuurwerk af te steken.

Afgelopen jaarwisseling vestigde de tiende editie van de vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam met 60.000 bezoekers een nieuw record.