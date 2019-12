Museum Rotterdam heeft twee 17e-eeuwse schilderijen verworven van de Rotterdamse schilder Hendrick Sorgh.

Het gaat om een zelfportret van Hendrick Sorgh en een portret van zijn vrouw Ariaentge Hollaer. De schilderijen zijn onderdeel van de tentoonstelling Ateliergeheimen van Rotterdam, een tentoonstelling in samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen.

"Sorgh behoort tot een kleine groep portrettisten die beeldbepalend is geweest voor de Rotterdamse portretkunst in de zeventiende eeuw", aldus het museum in een persbericht. Het museum beheert het erfgoed in de stad in opdracht van de gemeente.

De aanwinsten komen uit een particuliere collectie en konden gekocht worden met steun van de Vereniging Rembrandt en Stichting Vrienden van Museum Rotterdam.

De schilderijen zijn vanaf 14 december tot en met 19 april 2020 te zien in het museum.