De politie heeft vrijdag zes personen aangehouden bij een gezamenlijke controle met de Belastingdienst op het Noordplein in Rotterdam. Zij werden onder andere opgepakt voor verboden wapenbezit en drugs.

Bij de controle werden ook meerdere messen, een gestolen scooter, een boksbeugel, drugs en een taser in beslag genomen. Verder zijn ook meerdere verkeersbekeuringen uitgedeeld, waaronder voor rijden door rood en het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het fietsen.

De Belastingdienst nam bij de controle zeven auto's in beslag. Ook werd er 20.000 euro geïnd aan belastingschulden.

Bij de controle werd gebruikgemaakt van een zogeheten ANPR-camera. Deze camera scant kentekens van passerende voertuigen en geeft een signaal wanneer de eigenaar of het voertuig bekend is bij de politie of gezocht wordt.