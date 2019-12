Een persoon is maandagochtend gewond geraakt bij een explosie in een elektrastation op de Maasvlakte in Rotterdam.

De explosie ontstond tijdens werkzaamheden bij overslagbedrijf EMO aan de Missouriweg. Het slachtoffer heeft brandwonden opgelopen en is ter plaatse behandeld.

Hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse. De Veiligheidsregio laat weten dat er geen explosiegevaar is.