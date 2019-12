De politie heeft donderdagavond 239 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in een woning aan de Tatumstraat in Rotterdam. Het vuurwerk is in beslag genomen.

De politie onderzocht de woning rond 19.00 uur. Op de zolder, de slaapkamer van de 28-jarige verdachte, werd de grote hoeveelheid vuurwerk aangetroffen die was verspreid over twaalf dozen.

Het ging om cakes, tientallen vuurpijlen en knalvuurwerk. In een tas zaten onder andere veertien lawinepijlen.

Ook vond de politie zelfgemaakte vuurpijlen. Deze zijn opgehaald door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en later tot ontploffing gebracht.

Tegen de verdachte is een proces-verbaal opgemaakt.