Een 25-jarige dronken bestuurder heeft zijn auto in de nacht van zaterdag op zondag total loss gereden aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De beginnend bestuurder had ruim zes keer meer gedronken dan is toegestaan, meldt de Politie Rotterdam-Oost in een bericht op Facebook.

Bij het ongeval raakte het voertuig een stoplicht, die daarbij zwaar beschadigde. De auto belandde vervolgens op de kop.

De man is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij aangehouden voor rijden onder invloed.