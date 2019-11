De politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag door meerdere getuigen ingelicht over een schietincident op het Weena in het centrum van Rotterdam.

Rond 3.00 uur zouden verschillende mensen die van een feest in het nabijgelegen Groothandelsgebouw kwamen, schoten hebben gehoord. De politie ging in gesprek met enkele getuigen. Uit die gesprekken bleek dat een van de betrokkenen bij het incident in de richting van de Diergaardesingel rende.

Op de Diergaardesingel werd een huls gevonden. Een woordvoerder bevestigt dat de politie van een schietincident uitgaat en laat weten dat er nog geen verdachten zijn aangehouden en dat er voor zover bekend ook geen slachtoffers zijn gevallen.

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen die meer weten over het incident.