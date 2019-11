In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is deze week een zeldzame okapi geboren. Het jong, een vrouwtje, en haar moeder maken het goed.

Het is de vierde okapi die in het Rotterdamse dierenpark geboren is sinds de opening van het nieuwe Congogebied in maart 2015. In 1957 kwamen de eerste okapi's naar de dierentuin.

De verzorgers werden verrast door de geboorte. Ze dachten dat de hoogzwangere okapi, genaamd M'buti, pas in december zou bevallen. Blijkbaar was de okapi al eerder gedekt.

Er moet nog een naam worden verzonnen voor de pasgeborene. Voorlopig blijft ze nog binnen, maar is ze wel door een raampje in de stal te bekijken. Ook is ze straks via webcambeelden op de site en via een app te zien.

In september werd ook een okapi geboren in Blijdorp: Kisala. Zij is al regelmatig in de binnentuin te zien.

In de natuur komen okapi's alleen voor in het oerwoud van Congo, waar ze momenteel worden bedreigd door onder meer stroperij en het kappen van hout. De dieren behoren tot de familie van de giraffen en worden ook wel bosgiraffe genoemd.