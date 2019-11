De gemeente Rotterdam heeft het Jeugd-tegoed met 100 euro verhoogd naar 500 euro per jaar. Het geld is bedoeld voor kinderen tussen twaalf en zeventien jaar in gezinnen met een laag inkomen. Het bedrag kan worden besteed aan onder meer schoolspullen en kleding.

De jongeren krijgen het extra geld nog voor de feestdagen gestort op de Rotterdampas.

De bijdrage moet ervoor zorgen dat de kinderen mee kunnen doen aan de maatschappij. Zo kan het geld worden besteed aan bijvoorbeeld school of hobby's.

Ongeveer 8.700 Rotterdamse jongeren hebben recht op het Jeugd-tegoed. Deze kinderen wonen in gezinnen die tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum verdienen.