Door meerdere ongelukken is er vrijdagochtend veel file ontstaan op wegen in de richting van Rotterdam. Het gaat om de A4 vanuit Hoek van Holland en de A20 en A15 vanuit Europoort.

Op de A4 en A15 in de richting van Rotterdam zijn alle rijbanen inmiddels weer vrij, maar staat het verkeer wel vast. Op de A20 wordt de weg nog vrijgemaakt.

Op de A4 bij de Beneluxtunnel in de richting van Vlaardingen is ook een pechgeval gebeurd. Een rijstrook van de rechter buis is afgesloten tot het verongelukte voertuig weggesleept is.

Het is niet bekend hoe lang de situatie zal aanhouden.