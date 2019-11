De politie heeft dinsdag drie personen aangehouden tijdens een actie tegen drugsoverlast in IJsselland in Rotterdam. Een van hen is een veertienjarige jongen die een balletjespistool bij zich droeg.

Rond 20.00 uur zagen agenten een jongen op de Imkerstraat nerveus heen en weer lopen. Ook greep de jongen veelvuldig naar de rand van zijn broek. Even later arriveerde een personenauto. De inzittenden overhandigde de jongen briefgeld.

Toen de auto was weggereden, controleerden de agenten de jongen. Daaruit bleek dat hij een balletjespistool bij zich droeg. De jongen werd aangehouden.

Ook controleerden de agenten de weggereden personenauto op de Johan Huizingastraat. Daar troffen ze verdovende middelen aan. De 21-jarige en 24-jarige inzittenden werden aangehouden, maar zijn inmiddels weer heengezonden. De veertienjarige jongen is ook heengezonden, maar moet later voor de rechter verschijnen.