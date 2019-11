De stikstofuitspraak van de Raad van State lijkt weinig effect te hebben op de woningbouwopgave in Rotterdam. Het overgrote deel van de aangevraagde bouwvergunningen kan verleend worden als het gaat om stikstofuitstoot, meldt de gemeente donderdag.

Bij een klein deel van de woningbouwprojecten is nog onbekend wat het effect is. Dit moet uit nader onderzoek blijken, meldt het college in een brief aan de gemeenteraad.

De Raad van State oordeelde eerder dat de Nederlandse aanpak van de hoge stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden onvoldoende is. Nederland kent 160 van deze gebieden.

In Rotterdam gaat het om Solleveld & Kapittelduinen, Voornes Duin en de Biesbosch. De gemeente laat weten dat ze per bouwproject kijkt op welke manier de hoeveelheid vrijkomen van stikstof beperkt kan worden.