Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in hoger beroep twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 59-jarige man voor een gewelddadige beroving met dodelijke afloop op de 65-jarige eigenaar van een animeerbar in Rotterdam.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de verdachte op 23 november 2016 tot een gevangenisstraf van vijftien jaar, conform de eis van de officier van justitie. Tegen dat vonnis ging de verdachte in hoger beroep.

De overval vond plaats in februari 2016. Volgens het OM staat vast dat de verdachte het slachtoffer zo'n dertig keer met een hamer krachtig op het hoofd sloeg. Tijdens het slaan en schoppen van het slachtoffer probeerde de verdachte de lade van de kassa te openen.

De advocaat-generaal (AG), de officier van justitie in hoger beroep, oordeelt dat er sprake is van excessief geweld en legt de verdachte daarom gekwalificeerde doodslag ten laste.

Daarnaast vindt de AG dat er sprake is van diefstal met geweld, omdat de verdachte uiteindelijk geld buitmaakte.

Experts vinden tbs-maatregel gepast

De verdachte is in hoger beroep onderzocht door twee gedragsdeskundigen. Zij kwamen tot de conclusie dat een TBS-maatregel met dwangverpleging moet worden opgelegd vanwege een verhoogd risico op herhaling.

De AG neemt het advies van de experts over. "Dit omdat ik verdachte in verminderde mate toerekeningsvatbaar acht. Daarnaast is, gelet op de strafbare feiten en het heftige dodelijke geweld, ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden."

Het gerechtshof in Den Haag doet over twee weken uitspraak in de zaak.