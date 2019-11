Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag tien jaar cel met tbs en dwangpleging geëist tegen de 24-jarige student Joël S. voor het doodsteken van de Amerikaanse studente Sarah Papenheim.

Op 12 december 2018 werd de 21-jarige Amerikaanse studente dood gevonden in het studentencomplex waar zij en de verdachte woonden in Rotterdam-Kralingen. Ze waren huisgenoten van elkaar. Volgens de officier van justitie had de studente 37 steek- en snijwonden.

Kort na de steekpartij kon S. worden aangehouden op het station van Eindhoven. Zijn moeder had die dag de politie ingeschakeld nadat hij haar had gebeld en verteld dat hij een huisgenote had neergestoken. Eind maart bekende hij dat hij zijn huisgenote had neergestoken.

S. is op advies van psychiaters en psychologen neurologisch onderzocht. De verdachte leidde aan waanbeelden en hallucinaties, bleek na een eerder persoonlijkheidsonderzoek.