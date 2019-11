De politie onderzoekt dinsdag twee schietincidenten die maandag hebben plaatsgevonden op de Vuurplaat en de Pretorialaan in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Zes personen zijn aangehouden.

Rond 18.30 uur hoorden omwonenden knallen op de Vuurplaat. Een nog onbekend persoon zou in de lucht hebben geschoten. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

In de nacht van maandag op dinsdag werden rond 3.30 uur opnieuw meerdere knallen gehoord in Feijenoord, dit keer op de Pretorialaan. De politie hield in de omgeving zes verdachten aan. Zij zitten allemaal nog vast en hun betrokkenheid bij het schietincident wordt onderzocht. Ook onderzoekt de politie of er een link is met het incident op de Vuurplaat.

Mensen die meer informatie hebben over één of beide schietincidenten worden verzocht contact op te nemen met de politie in Rotterdam.