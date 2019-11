Drie personen zijn in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na meerdere meldingen over een schietpartij op het Afrikaanderplein in Rotterdam, meldt de politie via Twitter.

Agenten troffen ter plaatse geen gewonden aan. Er is nog veel onduidelijk over wat er precies gebeurd is.

Op welke manier de drie personen bij het mogelijk schietincident betrokken zijn, wordt nog onderzocht. De politie komt graag in contact met getuigen.