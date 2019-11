De brandweer is in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt voor een brand in een restaurant aan de Otto Reuchlinweg in Rotterdam. Tot dusver bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Het gaat om een brand in van de restaurants in het gebouw Montevideo. De brandweer kwam met meerdere hulpdiensten ter plaatse. Vanwege rookverspreiding werd er meer personeel ingezet.

Rond 7.25 uur meldt de brandweer dat de brand geblust is. De brandweer is momenteel bezig met het pand controleren en ventileren van de bovenliggende etages.

Wat de oorzaak van de brand is, is nog onduidelijk.