De politie heeft opnieuw twee verdachten aangehouden voor het steekincident op 17 oktober in een lijnbus in de Rotterdamse wijk Charlois. Het gaat om twee zeventienjarige jongens uit Rotterdam.

Rivaliserende groepen jongeren raakten die dag met elkaar in gevecht in een tram en later in een bus. In de bus vond de politie een bivakmuts, een mes en een hamer. Twee jongens liepen bij de gevechten steekwonden op.

Op 12 en 19 november hield de politie ook al acht jongeren aan in verband met de vechtpartijen. Een van hen, een zeventienjarige jongen uit Rotterdam, zit momenteel nog vast.

Daarnaast is ook een zestienjarige Rotterdammer, die eerder werd opgepakt voor betrokkenheid bij een steekpartij aan de Montessoriweg, nu aangemerkt als verdachte van het steekincident in de lijnbus. Op 12 november is zijn hechtenis met dertig dagen verlengd.

Jeugdgroepen actief in Charlois en IJsselmonde

In de wijken Charlois en IJsselmonde zijn twee jeugdgroepen actief, die met geweld de confrontatie met elkaar aangaan. Het gaat om jongens in de leeftijd van dertien tot en met twintig jaar.

De gemeente Rotterdam, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) pakken de overlast door deze jeugdgroepen integraal aan, met verscherpt toezicht en preventief fouilleren. Ook de ouders en scholen van de jongeren worden actief betrokken bij de de-escalatie.