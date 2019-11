De bevroren ijsvogel die sinds augustus 2018 in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geëxposeerd wordt, is ontdooid uit zijn blok ijs. De vogel was door degradatie van het oorspronkelijke ijs niet langer zichtbaar.

De ijsvogel werd vorig jaar maart beroemd nadat hij door een voorbijganger gefotografeerd werd in het blok ijs waarin hij ingevroren was. Sinds augustus 2018 was de vogel te zien in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

"Het in het originele ijs exposeren van de ijsvogel was een experiment dat langer duurde dan verwacht", laat de conservator weten. "Het ijs werd weliswaar doffer, maar niet zo snel en sterk als verwacht.

"Een paar keer hebben we het oppervlak op kunnen poetsen zodat de vogel weer zichtbaar was", vervolgt hij. "Helaas lukt dat nu niet meer. Het ijs is te ver gedegradeerd."

Het blok ijs werd zondagochtend ontdooid. Bezoekers konden langskomen om afscheid te nemen van de vogel, die in de loop van de dag steeds beter zichtbaar werd. Het is nog onbekend wat er nu precies met de ijsvogel gaat gebeuren.