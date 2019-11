De Euromast, Erasmusbrug en de Hofpleinfontein in Rotterdam worden maandag oranje verlicht in het kader van Orange The World, een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen.

Dit meldt de gemeente via Twitter. In 2017 werd de Erasmusbrug voor het eerst in bijzijn van burgemeester Ahmed Aboutaleb en minister Johan Kaag oranje gekleurd.

In Nederland doen minstens 125 gemeenten in zeven provincies mee met de actie om aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van geweld tegen vrouwen. Zo'n 45 procent van de vrouwen en meisjes in Nederland krijgt te maken met fysiek, seksueel of psychisch geweld.

UN Women Nederland, Zonta Nederland en Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao werken samen voor de Orange The World-campagne.