Een 23-jarige automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar eenzijdig ongeval op de Bosdreef in Rotterdam, meldt de Politie Rotterdam-Oost in een bericht op Facebook.

Door onbekende oorzaak belandde de bestuurder met zijn auto ondersteboven in de berm. De auto liep "enorme" schade op.

Hoe de bestuurder er aan toe was, is niet bekend. Onderzoek moet uitwijzen of hij ten tijde van het ongeval onder invloed was van drugs of alcohol.